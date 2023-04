LIVE eredivisie | Verdiende voorsprong voor SC Heerenveen: Van Hooijdonk trefzeker tegen FC Emmen

Met video Spelers en staf PEC Zwolle toege­juicht door feestmassa na terugkeer bij stadion

Het is ze gelukt! PEC Zwolle keert binnen een jaar terug in de eredivisie. Door een punt in en tegen Almere is promotie een feit en dat zorgde voor grote vreugde. Fans kwamen massaal naar het stadion om de spelers te onthalen. Lees hieronder alles terug in ons liveblog.