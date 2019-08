Live: rechtszaak tegen boer die 100 runderen verwaarloosd zou hebben in Slagharen

Indiëher­den­king Hardenberg afgesloten met boekpresen­ta­tie

16 augustus Aan de oever van de Vecht op steenworp afstand van theater de Voorveghter was het gisteravond even twee minuten stil. Want naast de Nationale Dodenherdenking op 4 mei staat Hardenberg ook al weer ruim twintig jaar stil bij de slachtoffers van oorlog en geweld in voormalig Nederlands-Indië. Op 15 augustus worden sinds 1998 jaarlijks kransen en bloemen gelegd bij twee monumenten in het Indiëplantsoen achter de Voorveghter. Gisteravond opnieuw, met tijdens het afsluitende kopje koffie in de theaterfoyer de presentatie van een boek over twintig jaar Indiëherdenkingen in Hardenberg.