Lokale partij Hardenberg wil Nico Lansink Rotgerink als opvolger voor scheidend wethouder

Nadat Ten Kate aankondigde te vertrekken, is OpKoers.nu in overleg met de overige coalitiepartijen op zoek gegaan naar een vervanger voor de periode tot maart 2022. Die werd gevonden in de persoon van Lansink Rotgerink. Hij was acht jaar wethouder in Borne voor lokale partij GB90 en daarna nog twee jaar in Wierden, waar hij inviel voor een VVD-wethouder. De laatste jaren was hij geen lid van een politieke partij.