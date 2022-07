Louis (79) ziet noodkreet voor behoud van nachtzorg niet beantwoord: ‘Teleurgesteld’

De inwoner van Slagharen deed in april in de Stentor een boos en emotioneel verhaal over het wegvallen van de reguliere (geplande) nachtzorg voor zijn gehandicapte vrouw. 15 Jaar lang kwam ’s nachts een thuiszorgmedewerker om zijn Gerda naar het toilet te helpen en te wassen, maar dat stopte eind maart ineens. Bij zijn thuiszorginstantie Carinova, met hoofdkantoor in Deventer, kreeg hij het niet voor elkaar om de zorg voor te laten zetten. Die stelde dat nachtzorg duur is. Met de enkele cliënten waar het nog om ging werd naar alternatieven gekeken.