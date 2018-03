'Louter verliezers' bij tragisch ongeval N377 Balkbrug

Het slachtoffer werd overreden door een vrachtwagen van het Gelderse bosbouwbedrijf, bestuurd door een 43-jarige chauffeur uit Ugchelen.

In de berm van de afrit en parallelweg staan woensdag violen, ter nagedachtenis aan het slachtoffer. Fietsers op de parallelweg hebben hier geen voorrang. Verkeer op de afrit van de N48 gaat voor, wat met haaientanden op de parallelweg is aangegeven.

De politie heeft nog geen volledig beeld van de exacte toedracht. Zeker is wel dat dinsdag rond 15.45 uur de vrachtwagen met aanhanger komend van de afrit van de N48 de N377 bij Balkbrug oprijdt. Het slachtoffer fietst met een vrouw op de parallelweg langs de N377 vanuit Dedemsvaart richting Balkbrug, als de vrachtwagen optrekt. De vrouw valt en komt er met lichte verwondingen vanaf. De man komt echter onder de vrachtwagen terecht, hij overlijdt ter plaatse.

Drukke weg

De chauffeur heeft de fietsers niet gezien, is de overtuiging van directeur Gerard Zweverink. ,,Hij stond te wachten voor de streep om de N377 op te kunnen rijden, dat is lastig want het is een heel drukke weg. Ik vermoed dat de fietsers kort voor de vrachtwagen langs zijn gefietst, of gelopen met de fiets aan de hand... waardoor onze chauffeur hen in de dode hoek niet heeft gezien. Toen hij optrok werd de vrouw aangetikt door de vrachtwagen, de man werd vol geraakt...''

Zweverink, die contact wil leggen met de nabestaanden, vertelt dat het drama ook grote impact heeft onder zijn medewerkers. ,,Ons bedrijf bestaat sinds 1960, maar we hebben nog nooit zoiets ernstigs meegemaakt. In de bosbouw besteden we altijd veel aandacht aan de veiligheid. De betrokken chauffeur heeft tien, twaalf jaar ervaring op de vrachtwagen. Hij is altijd zo voorzichtig en netjes, echt een voorbeeldchauffeur.''

Gevaarlijk

Ronald Folders, directeur van Grondboorbedrijf Haitjema in Dedemsvaart en interimvoorzitter van Plaatselijk Belang Balkbrug, passeert het drukke knooppunt van N377 en N48 vrijwel dagelijks. ,,Door de afsluiting van de N34 tussen Witte Paal en Hardenberg is hier nu enorm veel extra verkeer. Vanaf de N48 kost het vaak moeite om de N377 op te rijden. Verkeerslichten zijn hier niet en als er op de N377 bumper aan bumper wordt gereden, proberen bestuurders vanaf de afritten regelmatig zich er tussen te dringen. Dat levert gevaarlijke situaties op.''

PB Balkbrug

Tijdens de algemene ledenvergadering van PB Balkbrug, vorige week maandag, is de verkeersveiligheid op deze plek nog uitgebreid besproken, vertelt Folders. ,,Op de parallelweg fietsen ook heel veel scholieren, hier moet dringend wat aan gedaan worden. Maar de aanpak van dit knooppunt is min of meer wegbezuinigd uit de plannen voor verbetering van de N377. Nu het extra druk is door de afsluiting van de N34 zou de provincie hier op zijn minst tijdelijke verkeerslichten moeten plaatsen.''

Knooppunt

De provincie Overijssel laat in een reactie weten dat er geen tijdelijke maatregelen worden genomen om de verkeersdrukte in goede banen te leiden. Of het knooppunt de komende jaren wordt aangepakt is afhankelijk van de aanbesteding van het totale project 'Vechtdal Verbinding', waarmee de N340, N48 en N377 in deze regio worden verbeterd. Hoe gunstiger de voor dit jaar geplande aanbesteding verloopt, hoe meer maatregelen van een zogeheten 'optimalisatiepakket' kunnen worden uitgevoerd. Het verleggen van de op- en afritten van de N48 plus aanleg van verkeerslichten op dit kruispunt bij Balkbrug staat op de vierde plek van vijftien optimalisatiemaatregelen.

Getuigen