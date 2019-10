LTO wil gezinsbedrijven Hardenberg minder ozb laten betalen

De circa 61.000 inwoners tellende gemeente Hardenberg bestaat voor 88 procent uit ‘gewone burgers’ en maar 12 procent is ondernemer. ,,Deze laatste groep, bestaande niet alleen uit industrie, midden- en kleinbedrijf maar ook de gehele agrarische sector, brengt 52 procent, dus meer dan de helft van de totale ozb-opbrengst in het laatje van de gemeente.’’ Die ‘scheefgroei’ in de onroerende-zaakbelasting stelde Gerrie Kleene dinsdagavond aan de kaak als voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Vechtdal.

,,Dit treft alle ondernemers in de gemeente Hardenberg’’, benadrukt inspreker Kleene tijdens de bespreking van de begroting voor 2020 door de gemeenteraad. ,,Gezinsbedrijven worden nu afgerekend alsof het om industrie gaat. Voor woningen is Hardenberg de op twee na goedkoopste gemeente in deze regio, maar voor niet-woningen waar mkb’ers mee te maken hebben de op één na duurste. Een mkb’er met een pand met een woz-waarde van 500.000 euro moet in Hardenberg 3100 euro ozb betalen, en aan de overkant van de weg in de gemeente De Wolden maar 1500 euro.’’

De gemeente Hardenberg stelt dat ondernemers hun hogere lasten kunnen doorberekenen aan afnemers, en dus ook burgers. Klopt dat?

,,Dat gaat niet voor alle bedrijven op, in onder andere de land-en tuinbouw wordt veel gewerkt met langdurige contracten met vastgestelde prijzen of dagprijzen. Agrariërs kunnen niet werken met een hogere vraagprijs voor hun producten. U mag best weten dat wij op ons bedrijf nog met dezelfde melkprijs werken als mijn vader in de jaren zeventig en tachtig.’’

Enkele jaren geleden is dit verschil in ozb-tarieven ook al aangekaart bij de Hardenbergse politiek?

,,In 2016 hebben we ook al gesproken met de gemeenteraad, waarna werd besloten om dit verschil aan te passen. Maar één jaar later raakte dat al weer in de vergetelheid en steeg de scheefgroei helaas weer gestaag door. Een mkb’er betaalt nu een vijf keer hoger ozb-tarief dan een burger, onvoorstelbaar. Het zou veel eerlijker zijn om dat tarief te verlagen, en het ozb-tarief voor een eigenaar van een woning te verhogen. Zodat we nog maar ongeveer 2,5 keer zoveel betalen als een burger. Dat zou bij een woz-waarde van 250.000 euro neerkomen op een verhoging per woning van 14 euro per jaar. Waar praten we over?’’

Wethouder Martijn Breukelman vertelde in zijn reactie dat in het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat de lokale lasten voor inwoners - afgezien van de inflatiecorrectie - niet mogen stijgen.

,,Ja daarom zou het tarief voor de woningen niet verhoogd kunnen worden. Teleurstellend. Verder wilde hij wel meewerken aan het innen van de ozb-belasting van ondernemers in tien termijnen, net zoals burgers dat mogen. En ook wil hij bij de VNG pleiten voor een aparte ozb-categorie voor zzp’ers. Dat hebben we in elk geval bereikt.’’

Geven jullie de strijd voor een rechtvaardiger tarief nu al op dan?