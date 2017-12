Lubna (42) zegt nooit nee: Ik hoef geen geld voor mijn werk te krijgen

De Hardenbergse Lubna Abdulwahab zegt nooit nee. Ze tolkt, werkt bij Vluchtelingenwerk en COA en nam een Syrische vrouw met borstkanker in huis. En dat allemaal vrijwillig. Geen wonder dat ze in juni de Overijsselse vrijwilligersprijs 2017 heeft gewonnen.

Ze was totaal verrast toen ze de vrijwilligersprijs won. Maar het motiveerde haar wel om het werk te blijven doen. Dat had ze namelijk op een lager pitje gezet toen haar moeder ziek werd en in Soedan overleed. ,,Mijn moeder had niet gewild dat ik bleef treuren. Met die gedachte heb ik het weer opgepakt.”

Het begon met overblijfmoeder op een basisschool om haar Nederlands bij te spijkeren. Nu doet ze zo veel vrijwilligerswerk, dat haar dagen helemaal vol zijn gepland. Twintig jaar geleden kwam de Soedanese Lubna (42) samen met haar man als vluchteling naar Nederland. Dat was aan het begin niet makkelijk voor haar. Ze kende niemand, sprak de Nederlandse taal niet en was ver van haar familie en haar thuisland vandaan.

Sesamstraat

,,Ik wilde al snel niets liever dan Nederlands leren. Als je de taal goed spreekt, geeft je dat meer vrijheid. Ik deed van alles om het onder de knie te krijgen. Naar Sesamstraat kijken, koekjes bakken om die naar de buren te brengen en natuurlijk taallessen volgen.”

Al snel kon Lubna een aardig woordje Nederlands. In Soedan werkte ze als kinderpsycholoog. Omdat ze in Nederland zwanger werd, besloot ze dit hier niet te gaan doen. ,,Op een gegeven moment kwam ik bij het Vluchtelingenwerk terecht en hielp ik mee met het organiseren van de Eettafel. Hier komen vier keer per jaar Nederlandse en buitenlandse vrouwen bij elkaar om te eten en te praten.”

Ziekenhuis

Langzaamaan begon de 42-jarige steeds meer vrijwillige klusjes te doen. Pas echt druk kreeg ze het toen veel vluchtelingen uit Syrië naar Nederland kwamen. Sindsdien tolkt ze veel voor mensen in ziekenhuizen en bij huisartsen en is ze een actieve vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en COA. Ook drinkt ze regelmatig koffie en speelt ze spelletjes bij InBeeld. Een burgerinitiatief waar vrijwilligers met vluchtelingen verschillende activiteiten doen.

Regelmatig wordt de vrijwilliger gebeld door vreemden. ,,Dan hebben ze via via mijn nummer gekregen en vragen ze of ik hen kan helpen. Bijvoorbeeld of ik met hen mee kan gaan naar de huisarts om te tolken. Dat doe ik altijd graag. Soms is dat moeilijk om te doen. Ik heb bijvoorbeeld een goede vriendin moeten vertellen dat ze borstkanker had. Dat was niet makkelijk. Omdat ze hier helemaal alleen was heb ik haar na de operatie een paar dagen bij mij thuis verzorgd. Nu zijn gelukkig haar man en kinderen ook in Nederland en steunen die haar ook.”

Lubna’s huis staat open voor iedereen. Er komen vaak mensen bij haar langs voor een kopje koffie en een praatje. Gelukkig zijn haar man en drie kinderen ook zo gastvrij. ,,Ik overleg alles eerst met mijn gezin. Ze staan eigenlijk altijd achter mijn beslissingen. Ik kan ook veel steun bij hen vinden. Je maakt soms moeilijke dingen mee, maar met hen kan ik er goed over praten. Soms gaan mijn kinderen mee naar afspraken, bijvoorbeeld naar het asielzoekerscentrum. De jongste gaat dan vaak met andere kinderen spelen.”

Shoarmazaak

Haar man heeft een shoarmazaak in Dedemsvaart. Ook daar helpt Lubna een paar dagen in de week. ,,Soms is het moeilijk om alles te combineren. Maar omdat ik lastig nee kan zeggen, probeer ik het altijd maar te laten passen. Het geeft me ook weer nieuwe energie. Ik ben blij dat ik wat voor de mensen kan doen. Als ik merk hoe dankbaar en gelukkig mensen zijn dat je wat voor ze doet, is dat voor mij genoeg. Ik hoef geen geld voor het werk te krijgen.”

Dat ze de Overijsselse Vrijwilligersprijs heeft gewonnen maakt haar trots. Ze had niet verwacht dat ze zou winnen. ,,De andere genomineerden doen ook veel vrijwilligerswerk. We wilden eigenlijk na de pauze weer weggaan omdat we niemand kenden en ik niet verwachtte dat ik zou winnen. Maar toen waren we toch gebleven. Ik was zo verbaasd toen ik mijn naam opeens hoorde als winnaar. Dat maakt me wel trots.”

Politiek

Sinds kort staat Lubna ook op de kandidatenlijst van GroenLinks in Hardenberg. Daar wil ze zich in het komende jaar op concentreren. ,,Ik wil vooral vrouwen stimuleren om wat met hun toekomst te doen. Want hier in Nederland heb je de vrijheid om als vrouw dingen te kunnen bereiken.” Verder blijft Lubna 'gewoon Lubna’ in 2018. Voor iedereen een luisterend oor en willen helpen waar het kan.