Luna (16) uit Hardenberg wil dolgraag handballen en probeert daarom haar eigen club te beginnen

Labyrint in Dedems­vaart, voor een antwoord op levensvra­gen in ‘verwarren­de tijd’

5 mei Het zijn door corona soms verwarrende tijden, maar voor wie een beetje bezinning zoekt is daar in Dedemsvaart nu een labyrint. Een ideetje van Willem Hulsegge, die het aantal wandelaars en fietsers in het Reestdal ziet toenemen en ze graag even op adem wil laten komen. ,,Bij elke bocht in het labyrint kunnen je gedachten veranderen.”