Lutten levert vanaf medio maart zonnestroom voor 600 huishoudens

Beschuit met blauwe muisjes! Seff is de eerste ziekenhuis­ba­by van dit decennium in onze regio

14:12 De eerste bewoner van het verspreidingsgebied van de Stentor die geboortejaar 2020 op zijn paspoort krijgt, is Seff Hamberg. Om 02.00 uur kwam hij gezond ter wereld in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, met een gewicht van 3610 gram.