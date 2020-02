Lutten Life betaalt jong- en oud-Lutten terug!

Betaald parkeren verdeelt politiek Hardenberg

11 februari Met een groot aantal ondernemers op de publieke tribune heeft de Hardenbergse politiek zich vanavond gebogen over het aanpassen van het betaald parkeren in de stad. Het college stelt voor om parkeren de eerste drie uur gratis te maken in de parkeergarage onder het gemeentehuis, en alleen op zaterdag in de kelder onder het LOC. Maar de centrumondernemers pleitten bij monde van voorzitter Henk Schoemaker van de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) voor totale afschaffing van betaald parkeren, en in plaats daarvan het hele centrum aan te wijzen als blauwe zone.