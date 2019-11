Maaltijdbezorgster beroofd in Hardenberg: vijf verdachten aangehouden

De overvallen maaltijdbezorger is volgens de politie een minderjarig meisje dat pizza’s bezorgde. Ze reed op een elektrische fiets in de omgeving van De Koppel toen ze door een groep van vijf jongeren werd overvallen. Ze bleef daarbij lichamelijk ongedeerd, vertelt woordvoerder Ruud Visser van de Politie Oost-Nederland. ,,De bezorger is natuurlijk erg geschrokken. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar gelukkig raakte ze niet gewond.’’ Over de werkwijze van de overvallers en de precieze omstandigheden wil Visser in verband met het onderzoek ‘niet heel breed uitweiden’. Ook wil hij de vraag niet beantwoorden of de bezorgster met een bestelling naar de buurt van de Koppel was ‘gelokt’, of daar toevallig passeerde op weg naar een bezorging elders in Hardenberg.