Maan en Ruth Jacott trekkers Pleinfestijn Hardenberg

Boek De Strafkolo­nie maakt serie over Koloniën van Weldadig­heid compleet

3 juni Met zijn boek De Strafkolonie maakt Wil Schackmann zijn serie over de Nederlandse Koloniën van Weldadigheid compleet. Het vierde en laatste deel wordt vrijdagavond 22 juni gepresenteerd in de Veldzichthoeve in de vroegere strafkolonie Ommerschans.