Machteloosheid bij tankstations door accijnsverlaging Duitsland: ‘Gaat me vijftig procent omzet schelen’

met video Alwin loopt met bevrij­dings­vuur mee naar Hardenberg: ‘Nu vieren we de vrijheid’

De Vechtdallopers kregen op Bevrijdingsdag een warm onthaal op het volle marktplein in Hardenberg. Wethouder Alwin te Rietstap rende de laatste kilometers mee met alle atleten die het bevrijdingsvuur in estafette meebrachten uit Wageningen. Zijn opa, lid van de Trouw Verzetsgroep Bergentheim, werd in 1945 kort voor de bevrijding gefusilleerd. ,,Gisteren hebben we daar goed bij stilgestaan, nu vieren we de bevrijding.’’

5 mei