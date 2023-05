Man (28) uit Hoogeveen aangehouden voor witwassen, oplichting en verduistering

Met uitvinding van dit Zwolse bedrijf weet je binnen een paar minuten of je ziek bent

Met een uitvinding van de Zwolse start-up Bondus weet je straks binnen enkele minuten of je ziek bent en wat je onder de leden hebt. Daar is geen prikpost, ziekenhuislab en dagenlang wachten op de uitslag meer voor nodig. Zover is het trouwens nog niet. De machine van Bondus die ‘slimme’ medische testen mogelijk moet maken, zit nog in een testfase.