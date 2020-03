Man (36) uit Hardenberg bezweken aan verwondingen na ernstig ongeluk bij Beerze op ‘dodenweg’

Nachtmer­rie in Oegandees kinderhuis van Gini uit Hardenberg: medewerk­ster bij roofover­val verkracht

4 maart Een nachtmerrie voor het Hardenbergse kinderhuis Hope and Dreams in Oeganda. Het onderkomen voor kansarme kinderen is in de nacht van maandag op dinsdag overvallen. De boel werd door een groep gemaskerde mannen kort en klein geslagen. Een van de leidsters werd verkracht, terwijl twee kinderen in een kamertje verder lagen te slapen.