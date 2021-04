Man (65) uit De Krim in eigen tuin zwaar mishandeld: slachtoffer ligt op intensive care

video Raad Hardenberg stemt in parkeerkel­der: Mary Looman met ruime meerder­heid wethouder

30 maart Met acht stemmen tegen en 22 voor is Mary Looman met ruime meerderheid benoemd tot nieuwe wethouder in de gemeente Hardenberg. De stemming vond niet zoals gebruikelijk plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, maar coronabestendig een verdieping lager: in de parkeerkelder.