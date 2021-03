Man (69) uit Hollandscheveld overleden in Schuinesloot na ongeval met tractor

Hoe het slachtoffer onder de tractor is gekomen en wat er precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Wel dat het landbouwvoertuig, een kleiner formaat, ook (deels) is omgeklapt en in de sloot is beland. De politie heeft het onderzoek in het bos inmiddels afgerond. Het borgen heeft een behoorlijke tijd in beslag genomen, meldt Sven Strijbosch namens de politie. Hij spreekt van ‘veel pech’.