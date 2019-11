Man aangehouden in Slagharen bij vondst wietplantage

dag van de patrijs Hardenberg is helemaal ‘wies met de patries’

27 november Op de ‘dag van de patrijs’ trekt wethouder Alwin te Rietstap samen met opper-vogelaar Johan Poffers het Vechtpark in Hardenberg in. Het is tenslotte de eerste winter dat de Patrijzen kunnen genieten van de nieuwe akkertjes, in de hoop dat de patrijzenpopulatie nog niet kleiner wordt. Of de maatregelen van de gemeente Hardenberg zin hebben blijft nog even een mysterie, want de weidevogel laat zich op zijn speciale dag niet zien.