Man aangehouden na steekincident op recreatiepark in Gramsbergen, slachtoffer naar ziekenhuis

13 september Voor Peter Snijders en zijn gezin staat deze week in het teken van afscheid nemen. Na acht jaar verlaat hij Hardenberg als burgemeester, om in Zwolle aan de slag te gaan. Dinsdag legde hij zijn ambtsketen neer tijdens de laatste raadsvergadering die hij mocht leiden, vanavond werd hij uitgezwaaid door honderden Hardenbergers en genodigden tijdens een afscheidsfeest in het gemeentepark in Dedemsvaart. Maar het vaarwel kreeg een extra lading voor de hele familie nadat woensdag Snijders’ moeder overleed.