Man bewaart gaspistool op kast zodat z'n kinderen er niet bij kunnen: ‘Wist niet dat het verboden was’

Brief van Hardenberg naar Wielen, Itterbeck, Uelsen: ‘Pas op de plaats met windmolen­plan­nen’

27 november De gemeente Hardenberg heeft een brief gestuurd naar de Duitse gemeenten Itterbeck, Wielen en Uelsen, waarin ze vraagt om rond de bouw van windmolens in de grensstreek een pas op de plaats te maken. Dit nadat met name inwoners in Kloosterhaar zich zorgen maken om grote turbines die in hun ogen het landelijk uitzicht verpesten.