‘Man die therapeute doodstak in kliniek Balkbrug doodde eerder al twee mensen’

met video Almelose fietsen­zaak opnieuw doelwit van inbraak: fietsen gestolen, daders spoorloos

Bij fietsenwinkel Ten Tusscher in Almelo is in de nacht van dinsdag op woensdag een inbraak gepleegd, waarbij de de ruit aan de voorgevel van het pand aan de aan de Ootmarsumsestraat is ingeslagen. Onduidelijk is nog hoeveel fietsen zijn buitgemaakt, van de daders ontbreekt nog ieder spoor.