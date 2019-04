Man in bestelbus onder invloed van drugs gepakt in Dedemsvaart

Open dag bij pluimvee­hou­de­rij in Radewijk: geen plofkip te bekennen

22 april Kippen in piepkleine hokjes, zonder bewegingsvrijheid wachtend op de dood. Deze plofkippen kom je niet tegen bij pluimveehouderij Van der Veen in Radewijk. ,,En daarom hebben we deze open dag, om te laten zien hoe we vleeskippen houden”, zegt Jan van der Veen.