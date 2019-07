Man klem tussen heftruck en container bij Schuinesloot

Asbestbe­drij­ven helpen Hardenberg om van de jeukrups af te komen

12:03 De strijd tegen de eikenprocessierups is weer in volle gang in Hardenberg. Nadat de gemeente gemeld had dat er een tekort was bestrijders, schoten een paar asbestbedrijven te hulp. De verwachting is dat de overlast van de rups binnen nu en een paar weken voorbij is.