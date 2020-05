Man krijgt 2,5 jaar cel voor steekpartij na ruzie over loon kippenslachterij in Gramsbergen

Het slachtoffer werd met een vleesmes drie keer in hoofd en romp gestoken. Shaban K. verbleef met andere landgenoten op vakantiepark ‘t Hooge Holt in Gramsbergen. Ze werkten bij kippenslachterij Plukon en het slachtoffer betaalde de andere vijf bewoners uit . Hun loon werd namelijk achterhouden, was het verhaal van K., op 50 euro per week leefgeld na. Op de dag van zijn terugkeer naar Bulgarije wilde hij zijn achterstallig loon. Het gesprek leidde tot een ruzie waarna K. de man neerstak. Volgens K. weerde hij zich af, maar dat beroep verwerpt de rechtbank.

Van belang is vooral waar in de bungalow de steekpartij plaats vond. Volgens K. was de ruzie in de keuken, waar een vleesmes zo gepakt is. Maar er is in de bungalow in de slaapkamer, hal en buiten het pand bloed gevonden, maar nou net niet in de keuken.