Man naar ziekenhuis na woningbrand in Dedemsvaart

Bollente­lers Hardenberg helpen zoeken naar duurzame teelt zonder duur gif

6:00 Hardenbergse bollentelers willen helpen zoeken naar mogelijkheden voor duurzame teelt van weerbare gewassen. Daardoor zijn die planten minder vatbaar voor ziekten en kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder worden afgebouwd. Dat levert een win-win-situatie op, want het is beter voor het milieu en gif is duur in het gebruik.