Man uit Dedemsvaart slaat agent in gezicht

Rechter tikt Overijssel op de vingers: natuurcam­ping Diffelen mag uitbreiden

27 april De provincie Overijssel heeft een onzorgvuldig besluit genomen inzake de uitbreiding van natuurcamping De Klashorst in Diffelen. Dat heeft de bestuursrechter in Zwolle in kort geding vastgesteld. De oekaze om te stoppen met de uitbreiding is daarmee voorlopig van de baan: de eigenaren kunnen verder met hun plannen en nog deze zomer extra gasten ontvangen.