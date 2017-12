Mantelzorgcompliment alleen in Hardenberg te verzilveren

Vreemd, schreef de Participatieraad in een brief aan het gemeentebestuur. De raadsleden Erik van de Grampel (CU) en Rick Brink (CDA) stelden er dinsdagavond vragen over aan verantwoordelijk wethouder René de Vent. ,,Voor die waardebonnen moest snel gehandeld worden en is pragmatisch gekozen voor ondernemers in de Stad Hardenberg. Voor volgend jaar gaan we ook andere plaatsen daarbij betrekken'', aldus de portefeuillehouder sociale zaken, die aankondigde dat mantelzorgers volgend jaar ook kunnen kiezen hoe ze het mantelzorgcompliment willen ontvangen. Dat kan in de vorm van een waardebon, financiële vergoeding of uitstapje.