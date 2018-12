Mantelzorgers in Hardenberg willen meer ondersteuning: ‘Ongemerkt cijfer je jezelf weg’

Wat te doen bij een woningover­val?

12 december Een bejaarde vrouw van 82 werd maandagavond in haar boerderijtje in De Krim overvallen en zat 15 uur opgesloten in de gangkast. Een dag eerder was een man uit Zwolle slachtoffer van een woningoverval; hij werd zwaar toegetakeld. Wat te doen als u oog in oog staat met een overvaller? Vijf tips van de politie.