Marcel uit Hardenberg maakt van splinternieuwe mini-auto’s en -tanks diorama’s vol roestbakken en oude zooi: ‘Alles sloop ik uit elkaar’

Ernstige zorgen om ‘golfslag­bad’ naast kanaal in Twenterand: ‘De wegen zijn in verval’

Wie het gevoel wil hebben dat hij vaart, hoeft in Twenterand niet eens meer met een bootje over het kanaal. Ook de naastgelegen weg zorgt voor deining. De Noorderweg verkeert door de kanaalproblemen in een erbarmelijke staat. De situatie is zo ernstig, dat Twenterand zich grote zorgen maakt en bijna dagelijks met de provincie contact heeft over een oplossing.