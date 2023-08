Marie (102) en buren in Slagharen gaan met cabriolet op weg naar geluk: ‘Dit was de middag van hun leven’

Big Bazar komt niet opdagen bij rechtszaak over ontruiming panden

Winkelketen Big Bazar is dinsdag niet komen opdagen in de rechtbank in Assen om de ontruiming van twee winkelpanden in Drenthe te voorkomen. Twee verhuurders van de panden in Assen en Coevorden stapten naar de rechter vanwege forse huurachterstanden.