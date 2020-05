MarketingOost lanceert heatmap: drukke plekken in Overijssel kleuren rood

Gemeente Hardenberg wil in elke kern een laadpaal voor elektri­sche auto's

10:00 De gemeente Hardenberg is begonnen met het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. De bedoeling is dat elke kern in de gemeente Hardenberg de beschikking krijgt over een openbare laadpaal. Daarnaast kunnen inwoners uit de gemeente Hardenberg een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in hun directe omgeving.