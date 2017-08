Markt in Hardenberg te klein voor Pleinfestijn

Reünie

Het derde Pleinfestijn was een soort reünie van Nederlandse deelnemers aan het Eurovisie Songfestival. Op het grote podium werd opgetreden door O’G3ne, de drie zussen die Nederland dit jaar vertegenwoordigden, Glennis Grace en Jeroen van der Boom. Laatstgenoemde liet via Twitter blijken zich prima te hebben vermaakt in Hardenberg, zijn eerste optreden na de vakantie. 'Wat een feest in Hardenberg!' liet de zanger weten. Naast de artiesten was er een optreden van de band This is Beethoven.