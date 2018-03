Marktkooplieden in Dedemsvaart laten zich niet door de kou verjagen

Komend vanuit de -5 graden en een gevoelstemperatuur die door de wind nog lager ligt, voelt de met zeilen afgedekte kraam van Bosch bijna weldadig aan. ,,We hebben de kraam vanochtend wat kleiner opgebouwd dan normaal. Om de boel wat beter te kunnen afdekken en warm te houden. Op zich is het goed te doen hoor. Het zonnetje schijnt, de wind is zwak en dan is het alleen nog maar een kwestie van de handel vorstvrij houden en jezelf dik genoeg aankleden."

Behalve de marktkooplieden zijn ook de klanten cruciaal voor de markt. ,,Het is wel wat minder vandaag, maar dat komt misschien ook wel vanwege de vakantie", meent Leendert Pompstra. De Fries uit Dokkum werkt voor kaashandel Koekoek uit Staphorst en is de hele week op markten te vinden. ,,Ik laat het niet snel afweten, zeker niet vanwege de kou; hooguit bij een zware storm. Twee jaar geleden met veel sneeuw en ijzel stond ik hier in m'n uppie. Vandaag vriest het, maar dat is geen probleem dus."

De markt van deze week in Dedemsvaart kent wat gaten. Vanwege de vakantie, en voor een enkeling vanwege de kou. Bij vishandel Visscher uit Genemuiden en Kosse uit Dedemsvaart is het best wel druk. De warme hap lijkt populair.