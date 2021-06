Martijn (34) hield van brandweerrood en politieblauw, maar zijn leven raakte in een stroomversnelling

Biovergis­ter Anerveen wil uitbreiden, maar omwonenden vrezen stankover­last

15 juni ,,Het stonk in het verleden, nu gaat het nog meer stinken en de provincie Overijssel steunt dat.’’ Dat is, heel kort samengevat, de mening van een aantal omwonenden van de biovergister in Anerveen die gaat uitbreiden. Tenminste, als het aan de provincie ligt. Want de bewoners hebben de uitbreiding van de vergunning bij de rechter aangevochten.