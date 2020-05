Masévon investeert met nieuw pand in Hardenberg in hightech-regio ‘Vechtdal Valley’

video Hardenberg bezingt saamhorig­heid in coronacri­sis met eigen lied in leeg nieuw ziekenhuis

1:49 De linten en de lijnen, zover mag je gaan. De vrijheid die we hebben, dwingt ons stil te staan. Elkaar de hand te reiken, het is niet meer wat het was. Je woorden van liefde, kaatsen tegen glas... Samen met sprekende zwart-witfoto’s uit het dagelijks leven en muziek van een zeskoppige band vormen deze songteksten ‘Oog van de storm’, een indrukwekkend slotlied van de documentaire ‘Lotgenoten’ dat lekker in het gehoor ligt en makkelijk meezingt.