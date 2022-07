Massaal eerbetoon motorvrienden bij uitvaart verongelukt paar Lutten: ‘Overal maakten ze vrienden’

met video Stel uit Lutten veronge­lukt in Duitsland, 83-jarige automobi­list klapt frontaal op de zijspan van het paar

Een Nederlands stel op een motor met zijspan is zondagmiddag in de Duitse deelstaat Thüringen verongelukt bij een frontale botsing met een auto waarvan de 83-jarige bestuurder door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft reed. De dodelijke slachtoffers komen uit Lutten in de gemeente Hardenberg, zegt de Duitse politie tegen deze site.

25 juli