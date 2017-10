Massale herdenking Joods werkkamp in Collendoorn

VideoNazomer in Collendoorn. Scholieren wandelen over de Luggersweg, zonder jas, de zon schijnt, vogels fluiten, eikenblaadjes dwarrelen naar beneden. Maar het is niet zomaar een maandagmiddag. Want de wandeling eindigt bij een grote witte houten poort aan de bosrand, met het opschrift 'Rijkswerkkamp Molengoot'.

De leerlingen van basisschool De MarsWeijde en het Greijdanus College uit Hardenberg hebben net de route gelopen die Joodse mannen vanaf januari 1942 dagelijks aflegden op weg naar het kamp waar ze moesten werken voor de Duitse bezetters. Heide afplaggen, en daarna kanaal de Molengoot uitgraven. Die loodzware arbeid voeren de ongeveer 150 Joodse mannen en jongens uit tot ze in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 plotseling - onder het mom van gezinshereniging - worden opgepakt en afgevoerd. Via Kamp Westerbork worden zij gedeporteerd naar concentratiekampen, waar bijna iedereen wordt gedood.

Herdenking

Maar de slachtoffers worden niet vergeten. De jaarlijkse herdenking die de Stichting Joods Werkkamp Molengoot houdt trekt 75 jaar na dato nog steeds veel belangstellenden. Naast scholieren ook veel volwassenen. Onder wie hoofdrabbijn van de Nederlandse krijgsmacht kolonel Menachem Sebbag, die vertelt over de Grote Verzoendag, Jom Kipoer. Want dat was het op 3 oktober 1942. De rabbijn roept jong en oud op te blijven gedenken, en zich te blijven inzetten voor rechtvaardigheid. ,,Ook op deze maandagmiddag in Collendoorn.''

Tijdens de herdenking worden vijftig namen van omgekomen dwangarbeiders genoemd. Hardenbergs burgervader Peter Snijders staat stil bij Flip Slier, die in 1942 vanuit Molengoot zijn ouders schrijft dat alles goed komt. In zijn 83 brieven schetst hij een beeld van de omstandigheden op het kamp. In de nacht van 2 op 3 oktober, toen alle Joodse werkkampen in Nederland zijn ontruimd, ontsnapt Flip nog, maar hij wordt later op zijn onderduikadres alsnog opgepakt en sterft in vernietigingskamp Sobibór, 19 jaar jong. Greijdanus-leerlingen lezen voor uit de memoires van Kick van Kleef, die in augustus '42 weet te ontsnappen en de oorlog overleeft.

Ben Ali Libi

En dan is er nog Ben Ali Libi, de Joodse goochelaar die nieuwe bekendheid kreeg dankzij het gedicht dat Willem Wilmink aan hem wijdde en dat in 2004 huilend op tv werd vertolkt door acteur Joost Prinsen. Een van Libi's laatste optredens is in mei 1942 op een bonte avond voor de dwangarbeiders van Molengoot. Ruim een jaar later wordt de entertainer in Amsterdam met zijn gezin door de Duitsers opgepakt, hij sterft in Sobibór.

Na twee minuten stilte klinken in Collendoorn het Israëlische en het Nederlandse volkslied, waarna kransen en bloemen worden gelegd bij het in 2000 onthulde monument, een zwerfkei die rust op een bakstenen Davidster. Passend in de Joodse traditie leggen alle bezoekers daarna een kiezelsteentje op het monument. Als teken dat men niet vergeet.