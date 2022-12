Massale vissterfte in vijvers Hardenbergse wijk door zuurstofgebrek

Eerst vorst en daarna een laagje sneeuw; het deed de vissen in de vijvers van de wijk Baalder in Hardenberg de das om. Vaker schoonmaken is volgens bewoners de oplossing, maar bij de gemeente is men ervan overtuigd dat van achterstallig onderhoud geen sprake is.

Twee medewerkers van het loonbedrijf Fuhler halen donderdagochtend in opdracht van het waterschap de dode vissen uit het water van de vijver bij de kinderboerderij in Baalder. En dat zijn er veel. Na een uurtje scheppen raken de twee grote emmers al aardig vol. Deze schoonmaakactie is nu pas in gang gezet, want door de lage temperaturen waren de dode vissen nog vastgevroren aan de dikke ijsplaat.

Dagen geleden waren de eerste meldingen al bij gemeente en waterschap gedaan door oplettende bewoners. Volgens een woordvoerder van de gemeente Hardenberg komt deze vissterfte door zuurstoftekort in het water. Omdat de vijvers volledig waren dichtgevroren en er een dun laagje sneeuw op was gevallen, kwam er geen licht meer in het water. Daardoor maken de algen in het water geen zuurstof meer aan en ontstaat er een zuurstoftekort.

Volgens meerdere opmerkingen op social media is dat slechts de halve waarheid. Vissen zouden in een gezonde vijver ook met een laag ijs gewoon kunnen overleven. Er wordt gespeculeerd dat sprake is van bodemvervuiling. In Baalder zou de doorstroming slecht zijn door dichtgeslibde duikers en zal die bodemvervuiling gaan rotten.

Twee medewerkers van het loonbedrijf Fuhler halen deze donderdagochtend in opdracht van het waterschap de dode vissen uit het water

De gemeente Hardenberg weerspreekt dit scenario. In dit geval is er geen achterstallig onderhoud. Voor de gemeente blijft het bij het noodlottig samengaan van ijs en sneeuw. Een sliblaag zou volgens de gemeente altijd in een plas aanwezig kunnen zijn, onder andere door bladeren en zand.

Ook zijn deze vijvers in Baalder een aantal jaren terug nog volledig gebaggerd, dus het slib is hier naar verwachting minimaal en kan in ieder geval geen vissterfte veroorzaken. Wel is de gemeente bereid verder mee te denken om een soortgelijk scenario te voorkomen.

Fontein

Een fontein is een optie. Deze brengt wel zuurstof in het water, maar herbergt ook het risico dat onderdelen bevriezen. Tijdens winterse toestanden zullen ze overwegen om in de beide grote vijvers een wak open te houden. Om vissterfte in de zomer te voorkomen, wil de gemeente dit jaar beluchters plaatsen in de vijvers.

De afname van de visstand na deze vorstperiode is bij de gemeente nog niet alarmerend. Ze zetten niet meteen nieuwe vissen in de vijver. De visstand heeft zich in het verleden al vaker zelf hersteld. Ze kijken dus eerst wat de natuur zelf doet.