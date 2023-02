Matchwinner Oguzhan Özyakup van Fortuna Sittard toont solidariteit met slachtoffers aardbeving Turkije

‘Heb hele andere dingen aan mijn hoofd’

,,Het boeit mij helemaal niks dat ik heb gescoord”, zei matchwinner Özyakup na de wedstrijd bij ESPN. ,,Het waren zware dagen voor ons. Iedereen leeft mee. Scoren en de wedstrijd winnen is leuk, maar is helemaal niet belangrijk. Mensen in Turkije verliezen hun huis, kinderen, oma’s... Voor het team is het leuk dat we hebben gewonnen, maar ik heb hele andere dingen aan mijn hoofd.”



Over het tonen van het shirt met de tekst ‘pray for Turkey’: ,,Wij voetballers hebben een bereik en kunnen mensen sneller bereiken dan anderen, daar wil ik gebruik van maken. Je kunt je gewoon niet voorstellen hoe de situatie daar is. En wij kunnen er hier op afstand bijna niks aan doen. Het is niet te verwoorden.”