Maximaal 20 minuten rijden: hier openen twee nieuwe teststraten in IJsselland

Een spinnenweb van wol en een croissant boven het vuur, natuuracti­vi­tei­ten­cen­trum de Koppel in Hardenberg viert 20-jarig bestaan

28 september Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg hield zaterdag een burendag ter ere van hun 20-jarig bestaan. ,,We moesten het jaarlijkse Vechtival laten lopen dit jaar. Toch wilden we iets doen. We zijn nu een beetje jarig en dat vieren we dus", aldus directeur Ans Naber.