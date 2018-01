Meedoendag Hardenberg is rijp voor herhaling

De dag kwam er dankzij het minimabeleid van de gemeente, getiteld 'Alle kinderen mogen meedoen'. Alle inwoners met kinderen tot 18 jaar die gebruikmaken van gemeentelijke minimaregelingen, Gemeentelijke Kredietbank, Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds werden uitgenodigd voor de Meedoendag van 11 november. In totaal gaat het om circa 800 kinderen. Het opkomstpercentage op de dag zelf was 59 procent, in de weken daarna werden nog veel waardebonnen afgehaald op diverse locaties in de gemeente. In totaal 92 procent van alle aangeschreven gezinnen ontving uiteindelijk de waardebonnen.