Meepraten over windpark tussen Bergentheim en Kloosterhaar

In Bergentheim roert zich al geruime tijd de werkgroep Realistisch Duurzaam Bergentheim , die wel voor het opwekken van duurzame energie is maar niet met windturbines. De groep ziet meer in het plaatsen van zonnepanelen op grote daken van boerderijen, stallen en bedrijven.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 11 februari wordt een informatieavond over dit pilotproject gehouden in zaal Veenlust in Bergentheim. Vanaf 19.30 uur worden belangstellenden geïnformeerd over de plannen, door wethouder Jan ten Kate, een deskundige op gebied van windenergie, en door een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines die vertelt hoe buren betrokken kunnen worden bij de verder te ontwikkelen plannen. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Wie de informatieavond wil bijwonen kan mailen naar aanmelden@hardenberg.nl.