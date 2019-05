Meer drugscriminaliteit in Hardenberg, maar toch zijn inwoners tevreden

In het veiligheidsonderzoek is extra aandacht voor het gebied rondom het asielzoekerscentrum. In 2016 verwachtten bijna negen van de tien inwoners problemen rondom het azc, nu geven zes op de tien aan deze problemen daadwerkelijk te ervaren. De helft van de inwoners heeft overlast van het asielzoekerscentrum en vijf procent hiervan heeft wel eens een klacht ingediend. De inwoners die vlakbij het azc wonen zijn echter positiever dan de inwoners die er wat verder vanaf staan. ,,De overlast is minder groot dan we van te voren dachten’', vertelt politie teamchef Isabelle Mensink. De politie wil snel ingrijpen als asielzoekers overlast veroorzaken. ,,Als asielzoekers bij de politie in beeld zijn voor bijvoorbeeld winkeldiefstallen, wordt de procedure versneld. Of ze gaan bijvoorbeeld naar het azc in Hoogeveen, daar hebben ze minder vrijheden.’’

Criminaliteit

In vergelijking met 2016 zijn er minder Hardenbergers slachtoffer geworden van criminaliteit. Het gaat dan om geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen. Het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit is gelijk gebleven. Het aantal woninginbraken is wel fors toegenomen. ,, Dat komt door een veelpleger ,’’ licht Mensink toe. In november en december was er sprake van een inbraakgolf, er werd in totaal 58 keer ingebroken in verschillende woningen. ,,Hij is na de kerst aangehouden, daarna is het aantal woninginbraken weer gedaald.’’

Drugs

De drugscriminaliteit is wel toegenomen vergeleken met twee jaar eerder. Eerder al werden de uitgaansregels aangescherpt om drugsoverlast in het uitgaansleven tegen te gaan, en het gebruik onder jongeren terug te dringen. Volgens inwoners is er sprake van een toename in drugsgebruik- en handel, maar de overlast is niet erger geworden. Mensink benadrukt dat de scan gaat alleen maar over de aangiftes. ,,Niet iedereen doet aangifte. Dat kan een vertekend beeld geven.’’ Als voorbeeld haalt de teamchef het drugslaboratorium aan in Schuinesloot. ,,Meerdere mensen zijn benaderd door de criminelen, maar zij hadden direct door dat het niet pluis was. Dat hoorden wij later pas. In plaats van de politie bellen, jagen ze zelf die mensen weg van hun erf. Dat is de Hardenbergse nuchterheid. Dan is het ‘klaar'. Het komt niet in ze op om dan de wijkagent te bellen, maar het is wel belangrijk om dit soort zaken wel te melden.’’