Meer nieuwbouwwoningen gebouwd in Hardenberg

Tubbergen houdt vast aan duurzaam­heids­am­bi­ties en dat gaat niet zonder windturbi­nes

Het halen van duurzaamheidsdoelen in 2030 blijft in Tubbergen overeind staan. En daarvoor is de inbreng van windenergie onvermijdelijk, begrijpt de gemeenteraad. Draagvlak voor die opstelling vinden bij inwoners, wordt echter een bijna onmogelijke opdracht in de al aangewezen zoekgebieden.