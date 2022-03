Meer tbs’ers in kliniek Veldzicht in Balkbrug, volgend jaar volgt nog een uitbreiding

Voorvegh­ter Hardenberg weer open, met Stapel en Rundfunk

Theater De Voorveghter in Hardenberg gaat weer volledig open, met komende week voorstellingen van Huub Stapel en Rundfunk. Vanaf morgen vervalt de 1,5 meter afstand in de zaal en de foyer. Ook vervalt de sluitingstijd van 22.00 uur en kunnen bezoekers na de voorstelling weer naborrelen. Daarnaast is ook een mondkapje niet meer verplicht. Vanaf vrijdag 25 februari vervallen ook de overige maatregelen voor theaters.

17 februari