Meerdere gewonden bij ongeluk Schoonebeek

Gerrit (87) onthult in Zwolle gedenkte­ken voor zijn gefusil­leer­de neven (en andere oorlogs­slacht­of­fers)

Met twee nieuwe gedenktekens wordt in Zwolle voortaan stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers die in de stad begraven zijn. Zoals de twee neven van Gerrit Tensen, die in 1944 gefusilleerd werden. Tensen is vereerd dat hij - samen met de burgemeester - een van de twee gedenktekens mag onthullen. ,,Een heel mooi idee.’’