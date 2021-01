Meerdere tips over berovingen Hardenberg met slachtoffer van 90 jaar: ‘Intens verdrietig’

Beerzer­veld vecht door tegen megastal: ‘We laten ons niet als een varkentje wassen’

30 december ,,We laten ons niet als een varkentje wassen. We gaan voor de leefbaarheid van Beerzerveld, nu en in de toekomst’’, zegt Loekie van der Schoor strijdlustig. Samen met haar buren en Plaatselijk Belang Beerzerveld/Mariënberg, waarvan Van der Schoor waarnemend secretaris is, vecht ze tegen de plannen voor een megastal aan de Knolsdijk.