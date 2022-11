Meisje (15) gewond naar ziekenhuis na aanrijding in Balkbrug

Dat ziet er gaaf uit: veelkleuri­ge fonteinen zetten waterstad Almelo in sfeervol licht

ALMELO - Op verschillende plekken in de stad zijn ze vanaf zaterdag te zien: Verlichte fonteinen. Waterstad Almelo maakt zijn naam waar door in de donkere dagen voor Kerst, de stad sfeervol aan te kleden. De tijdelijke fonteinen worden aangelicht door veelkleurige led-verlichting. De fonteinen luiden de periode in waarin verschillende vormen van wintervertier op het programma staan.

