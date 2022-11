Meisje gewond naar ziekenhuis na aanrijding in Balkbrug

Gemeente Zwolle mijdt bitterbal­len vanaf nieuwe jaar (maar er zijn uitzonde­rin­gen)

Wie nog een bitterbal of ander stukje vlees of vis wil eten bij bijeenkomsten van de gemeente Zwolle, moet dit vanaf het nieuwe jaar al van tevoren aangeven. In het bedrijfsrestaurant blijft vlees wel verkrijgbaar en kaas, eieren en zuivel blijven op het menu staan, blijkt uit de ‘behoorlijk snelle’ uitwerking van de plannen om het eten van bitterballen en frikandellen te stoppen.

21 november