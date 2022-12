Meningen lopen sterk uiteen over centrum van Dedemsvaart: ‘Hoe meer reuring, hoe beter’

Massale vissterfte in vijvers Hardenberg­se wijk door zuurstofge­brek

Eerst vorst en daarna een laagje sneeuw; het deed de vissen in de vijvers van de wijk Baalder in Hardenberg de das om. Vaker schoonmaken is volgens bewoners de oplossing, maar bij de gemeente is men ervan overtuigd dat van achterstallig onderhoud geen sprake is.

24 december